Travis Japanが、12月3日にリリースする3rdアルバムからの先行配信曲「Disco Baby」のティザー映像を公開した。10月27日に先行配信される「Disco Baby」は、1970年代のディスコカルチャーを現代的に取り入れたダンスナンバー。本日公開されたティザーではジャケット姿のパーティーシーンと、カジュアルな衣装で青空の下ダンサーと楽しそうに踊るシーンが公開されている。この「Disco Baby」が収録される3rdアルバムは、FC限定盤、