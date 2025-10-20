この記事をまとめると ■フェラーリのフラッグシップは昔からV12エンジン搭載がお約束だった ■時代が進むにつれてV8エンジンでもフラッグシップに準ずるモデルを展開してきた ■最近ではモーターなども取り入れ電動化も進めてきている フェラーリのフラッグシップとは 今回は、フェラーリのフラッグシップモデルの話をしよう。ちなみにフラッグシップとは、そのメーカーやブランドのなかで最高級に位置づけられるものを意味する