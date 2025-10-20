春のセンバツ甲子園につながる『秋の北信越大会』の準決勝と決勝が週末に行われ、日本文理と帝京長岡が歴史的勝利を収めました。 春の切符を目指し挑む強豪の壁。 18日(土)の準決勝・第1試合、福井の王者・敦賀気比に挑む日本文理は1点差で迎えた8回2アウト2塁1塁で3番・秦。変化球を捉え特大スリーラン。さらに1点を加え、終盤に突き放します。 このまま勝利かと思われた9回。ここまで粘りの投球を続けてきたエ}