▲ヴィジュアル系雑誌インタビュー記事風フライヤーMUCCが11月5日、神奈川・CLUB CITTA’にて＜MUCCメンバー完全プロデュース生誕公演 2025「YUKKE(5)46歳 BIRTHDAY LIVE †夢幻†」＞を開催する。同イベントに出演するMUCCの幻影バンドLa’Muccが、初音源となるマキシシングル『Eyes』を同ライヴ会場にてリリースすることが決定した。＜MUCCメンバー完全プロデュース生誕公演 2025「YUKKE(5)46歳 BIRTHDAY LIVE †夢幻†」＞にてM