10月19日に放送された、『そこまで言って委員会NP』（読売テレビ）に、フリーアナウンサーの笠井信輔が出演。帯状疱疹から復活した笠井だが、顔におきていた “異変” に心配が集まっている。この日の番組では「ニッポンの変化」をテーマに、女性初となる高市早苗首相誕生の可能性や、急速に変わっていく特殊詐欺の手口などが議論された。笠井は、黒縁メガネとスーツ姿で登場したが、Xで注目を集めたのは、メガネの下の右目だ