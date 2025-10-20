日本取引所が公表したオプション手口情報によると、20日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万125円コール 取引高(立会内) 松井証券 8( 8) ABNクリアリン証券 7( 7) BNPパリバ証券 3( 3) ◯5万円コール