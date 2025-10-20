盗んだのはメダカ200匹。 南島原市の露天商の男が窃盗の疑いで逮捕されました。 南島原市ではメダカを盗まれたという被害が複数寄せられていて、警察が関連を調べています。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、南島原市布津町の露天商、大島康史容疑者 48歳です。 大島容疑者の犯行の様子は、被害者の自宅の防犯カメラに収められていました。 今年8月の夜、たも網を持った大島容疑者が一直線に向かったのは、南島原市の住宅の軒下