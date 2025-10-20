谷口喜多朗のソロプロジェクトTeleが、12月13日の千葉・幕張メッセ国際展示場 9-11ホール公演を皮切りに全国ツアーを開催する。そのタイトルとキービジュアルが発表となった。タイトルは＜Tele Tour 2025 - 2026「蟲」(※読み：むし)＞だ。幕張メッセ国際展示場 9-11ホール公演を皮切りに、新潟、仙台、札幌、高松、岡山、名古屋、福岡、そしてファイナルとなる3月20日の大阪・Zepp Osaka Bayside公演まで全国9ヵ所13公演をまわる