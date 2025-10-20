任天堂のネットワークサービス全般に障害が発生しています。【映像】任天堂のHPの情報任天堂によりますと、午後4時頃からニンテンドースイッチ2、ニンテンドースイッチなどのネットワークサービス全般に関するネットワーク障害が発生しています。さらにiOS、Androidなどの任天堂の一部のスマートフォン向けアプリでも、ネットワークサービスが正常に稼働していないということです。復旧までしばらくかかる見込みだということ