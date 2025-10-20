女性の起業を支援しようと、大分市でワークショップが開催されました。 【写真を見る】女性起業支援ワークショップ開催インスタ10万人フォロワー青野利恵さんが講演大分 20日はおよそ60人が参加し、インスタグラムの総フォロワー数10万人超えの青野利恵さんが、リール（短尺）動画の活用方法について講演しました。 参加者は編集方法や再生数アップのポイントなどを学ぶと実際に動画を作成し