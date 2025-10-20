同一試合３本塁打＆10奪三振を果たした史上初の選手となった大谷翔平 photo by Getty Images後編：大谷翔平とウィリー・スタージェル10月17日（日本時間18日）、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は地区優勝決定シリーズ（対ミルウォーキー・ブルワーズ）第４戦で3本塁打、投げては７回途中まで２安打無失点・10奪三振で勝ち投手になるという、MLB史に残るパフォーマンスを見せた。そのハイライトとなった２本目の本塁打は、左打