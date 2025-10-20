風男塾が10月15日に38thシングル「Frontier」をリリースした。本作は初めてメンバー全員がラップに挑戦。「未来は誰にも分からない、だからこそ、 自分の力で勇気を持って切り拓こう」というメッセージを届ける、前向きな楽曲だ。ほか、失恋を歌う「Starlight」、シニカルな「クレイジーモンスター」も収録され、新たな風男塾の魅力を提示する。今回BARKSでは、本作についてメンバー全員にインタビューを実施した。和気藹々とした