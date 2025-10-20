ドジャー・スタジアムで場外弾を放った左打者の大谷翔平（左）とスタージェル photo by Getty Images前編： 大谷翔平とウィリー・スタージェル大谷翔平が地区優勝決定シリーズ第４戦の第３打席で放ったドジャー・スタジアムでの場外弾。その52年前、同球場で自身２発目の場外弾を放った選手がいた。メジャーリーグのオールドファンに馴染み深いウィリー・スタージェルである。ピッツバーグ・パイレーツひと筋で現役を貫いたスター