福田正博フットボール原論■サッカー日本代表がブラジル戦逆転勝利で力を示した一方で、福田正博氏がワールドカップ本番で挙げるポイントは、強豪国に次ぐ南米やヨーロッパの中堅国に勝ちきれるかどうかだという。＞＞前編「ワールドカップ本番に向け期待の選手たち」【日本が苦戦している相手とは？】日本代表は10月シリーズのテストマッチでパラグアイ代表と２−２の引き分け、ブラジル代表には３−２の勝利で終えた。14度目