友成空が、TVアニメ『キングダム』第6シリーズエンディングテーマ「咆哮」を配信リリース。あわせてアニメノンクレジットEDムービーも公開となった。TVアニメ『キングダム』は、「週刊ヤングジャンプ」（集英社）にて連載中の原 泰久による同名漫画のアニメ化作品。原作コミックスは発行部数累計1億1千万部を突破し、2024年には第4弾となる実写映画『キングダム 大将軍の帰還』が公開され、興行収入80億円の大ヒットを記録した。物