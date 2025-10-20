SKE48元メンバーでタレントの松井珠理奈が18日にエックスを更新。SNSで話題になった現役のグループメンバーとの遭遇を報告し、2ショットを公開した。【写真】本当にすっぴん!?松井珠理奈、かわいい後輩と2ショット松井は「先日東京で野生の相川ネキに遭遇」「お仕事前のノーメイクで恥ずかしいねと言いながら記念に一枚」「直接言えてよかった」とつづり、相川暖花との2ショットを公開している。相川と言えば、メイクする