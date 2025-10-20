美麗-Bi-ray-が、10月16日にロサンゼルスで開催された「南カリフォルニア日米協会（Japan America Society of Southern California／JASSC）」主催の116th Anniversary Dinner & Galaにて、「Next Generation Rising Star Award（ライジングスター賞）」を受賞したことがわかった。この祝典に美麗-Bi-ray-はビデオメッセージで登場したが、主催者側からの強い要望があり、プロデューサーであるYOSHIKIが急遽LAに戻り代理で受賞