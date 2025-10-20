【モデルプレス＝2025/10/20】アーティストのジェジュン（JAEJOONG）とジュンス（XIA）が、2026年1月2日にKアリーナ横浜にて日本初のファンミーティング『JX 2026 JAPAN FANMEETING ‘Hug＆Love’』を開催することがわかった。【写真】ジェジュン、両親との3ショット◆ジェジュン＆ジュンス、日本初ファンミーティング開催決定2024年11月に韓国で開催された『JX 2024 CONCERT ＜IDENTITY＞ in Seoul』では、3公演すべてが即日完売