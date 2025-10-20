富士通クライアントコンピューティング（FCCL）は、世界最軽量のノートパソコン「FMV Note U（UX-K3）」の発売をアピールするイベント「#パソコンで買える駅弁屋さん」を、東京駅にて10月29日から31日までの3日間限定で開催します。 記事のポイント 世界最軽量のノートパソコン「FMV Note U（UX-K3）」と同じ重さのお弁当を、東京駅で販売するイベント。重いノートパソコンを持っている人ほど安く買えるシステムが斬新