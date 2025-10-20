三重県鈴鹿市の小学校3校で20日、給食に出されたポークフランクから異物が見つかったことがわかりました。 鈴鹿市教育委員会によりますと、20日午後1時ごろ、鈴鹿市内の小学校で1年生の児童が給食のポークフランクを口に含んだところ、異物があることに気づき、担任に報告しました。 また、市内の別の小学校2校でも、児童2人がポークフランクを食べる前に異物を見つけました。 見つかった異物につ