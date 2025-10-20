瀬戸内4県都市長会議高松市サンポート アートを生かして地域を盛り上げようと20日、瀬戸内4県の県庁所在地の市長が高松市で会議を開きました。 「瀬戸内4県都市長会議」には高松市の大西秀人市長や、岡山市の大森雅夫市長ら4人の市長とそれぞれの市議会議長が参加しました。 今回の会議では、ホスト都市の高松市で瀬戸内国際芸術祭が開催されていることもあり、「アートを生かした地域振興」につ