※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年9月号からの転載です。『学ぶとは数学と歴史学の対話』■◎今月の編集者 ミシマ社 野粼敬乃さんのざき・ゆきの●2018年、ミシマ社入社。京都在住。主な担当書に『桃を煮るひと』（くどうれいん）、『野生のしっそう』（猪瀬浩平）、『母の最終講義』（最相葉月）など企画が生まれたきっかけは、弊社と関わりの深い藤原辰史先生から天才数学者・伊原康隆先生をご紹介いただいたこ