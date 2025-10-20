２０日午前６時２５分頃、富山県立山町三ツ塚新で、ごみ捨て場にごみを捨てようとしていた近くの８０歳代女性が、ツキノワグマの成獣１頭に背後から襲われた。女性は軽傷で命に別条はないが、クマはその後逃走した。町農林課によると、女性はクマに突き飛ばされた上に引っかかれ、左肩と右腰に約１０センチの傷を負った。周辺の畑にはクマの足跡が残されていたほか、ふんも見つかったという。