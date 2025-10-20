週明け20日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝150円台後半で取引された。午後5時現在は前週末比1円05銭円安ドル高の1ドル＝150円74〜76銭。ユーロは46銭円安ユーロ高の1ユーロ＝175円80〜84銭。自民党の高市早苗総裁が次期首相に選出される公算が大きくなった。高市氏の積極財政路線で財政状況が悪化するとの懸念が強まり、円売りドル買いが優勢となった。市場関係者は「日銀の高田創審議委員が講演で、政策金利の追加