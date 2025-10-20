架空の暗号資産への出資名目で、東京や大阪などの男女8人から現金計約1640万円をだまし取ったとして、富山県警は20日、詐欺容疑で富山市、会社役員小沢淳容疑者（45）と住所不定、会社役員上山哲平容疑者（41）ら6人を逮捕したと発表した。2人の逮捕は15日。県警は、匿名・流動型犯罪グループ（匿流）とみて調べている。逮捕容疑は共謀し、2023年12月中旬〜24年7月下旬、上山容疑者の会社の事業として、「Genio」と称した架空