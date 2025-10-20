見附市でことし9月1日、歩道の新設工事中に土の中から薬品と思われる空瓶約200本が発見され、工事を中止し分析を進めたところ、「埋設農薬」の成分の検出が判明したと20日、市が発表しました。埋設農薬の成分の検出が判明したのは、見附市今町5丁目です。見附市によりますと、残留液や周辺土壌からは、有機塩素系農薬である埋設農薬の成分が検出されたということです。検出された成分は、触ったり臭いをかいだりすると有害ですが、