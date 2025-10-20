『sweet』2025年11月号が、2025年10月10日に発売。特別付録として、ANNA SUI（アナ スイ）の大容量バニティポーチが付いています。また『sweet』2025年11月号増刊には、同じくANNA SUIの「花柄缶ケース入り 眉毛グルーミング5点セット」が付属していますよ。どちらも雑誌付録とは思えない高クオリティだから、コスパ抜群。気になる付録を細かくレポしていきます！『sweet』2025年11月号の付録は「ANNA SUI」バニティポーチ小芝風花