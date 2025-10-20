途中出場後、１分も経たないうちの退場劇だ。現地10月19日、ラ・リーガ第９節でヘタフェとレアル・マドリーが前者の本拠地コリセウムで対戦。レアルの絶対エース、キリアン・エムバペが80分に挙げた得点が決勝点となり、アウェーチームが１−０で勝利した。敗れたヘタフェは、後半の途中から数的不利での戦いを強いられた。76分、ヘタフェのホセ・ボルダラス監督は、キコ・フェメニアに代えてアラン・ニョムを投入。すると、