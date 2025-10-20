ファミリーマートは10月21日から順次、“とろ〜り濃厚”をテーマとした温めるスープやグラタンなど計6品を発売する。全国の約1万6,400店舗で取り扱う。〈販売ラインアップ(すべて税込価格)〉【10月21日発売】〈1〉濃厚チーズソースのマッケンチーズグラタン(538円)〈2〉濃厚な魚介の旨み!クラムチャウダー(460円)〈3〉ごろっとチキンとさつまいもの濃厚クリームグラタン(548円)〈4〉コク深い味わい トマトクリームスープ(460円)【1