来年のNHK大河の主人公、豊臣秀長と兄・秀吉の出自は謎に包まれている。江戸時代の史料によれば、秀吉と秀吉は父親が違うという記述がある。本当なのか。歴史の謎を探る会（編）『秀長と秀吉 豊臣兄弟の謎がわかる本』（KAWADE夢文庫）より紹介する。――。（第1回）独特な兜をかぶって馬に乗る豊臣秀吉（画像＝ccds.charlotte.nc.us／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）■豊臣秀吉は農民の子か足軽の子か天下を統一した豊臣秀吉と、