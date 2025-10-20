小川航基と塩貝健人とともにオランダ1部NECナイメーヘンでプレーする佐野航大。今年6月のインドネシア戦で日本代表デビューを果たすと、兄の佐野海舟（マインツ）とともにピッチに立ったことが話題になった。22歳の佐野航大は、岡山県出身で、鳥取県のサッカー強豪校である米子北高校を経て、ファジアーノ岡山でプロデビュー。まだ19歳だった2023年夏にNECへ引き抜かれると、欧州での評価を高めてきた。中盤の幅広いポジションでプ