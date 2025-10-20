サイバー攻撃によるシステム障害が長引いているアサヒグループホールディングス。その影響が「お歳暮ギフト」にまで広がっています。キリンビールはきょう、今月に入って販売を始めた「晴れ風セット」や、一番搾りとトロピカーナを組み合わせた「ファミリーセット」など、14種類のギフト商品の販売を休止すると発表しました。アサヒのシステム障害の影響で、他のビール会社に想定を上回る注文が寄せられていることから、通常商品の