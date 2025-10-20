連立政権樹立の正式合意を先取る形で、きょうのマーケットは動きました。日経平均株価が史上初めて4万9000円に乗せ、最高値を更新しました。記者「日経平均株価、史上初めて4万9000円を超えて取引が続いています」ボードが一面、値上がりを示す赤に染まり、全面高となった東京株式市場。日経平均株価は先週末より1603円値上がりし、4万9185円と史上最高値を更新して取引を終えました。自民党と日本維新の会の連立政権の正式合意に