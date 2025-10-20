群馬県警は「闇バイト」撲滅を呼びかける動画のコンテストを開催し20日、表彰式が行われました。群馬県警から20日、表彰されたのは「闇バイト」撲滅を呼びかける動画を作成した大学院生の篠原蓮さんら6人などです。受賞した作品の中には標語を作成し闇バイトに加担しないよう呼びかける動画や音声読み上げソフトを活用した動画などがあります。群馬県警本部長「闇バイトによる犯罪を撲滅する非常に大きな一歩になると確信していま