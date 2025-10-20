キリンビールは予定していたお歳暮用のギフト商品を14種類減らし、3種類に絞ると発表しました。サイバー攻撃によるシステム障害でアサヒビールの出荷が減っていることから、他のビール会社への注文が急増しています。キリンビールは「想定以上の受注があった」として今月9日の出荷分より生ビール用の樽など一部商品の出荷制限を行っています。今回、お歳暮用のギフト商品もビール「晴れ風」のセットや、ビールとジュースを詰め合わ