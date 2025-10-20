【シドニー共同】オーストラリア国防省は20日、南シナ海上空で監視活動をしていた空軍のP8哨戒機に中国軍戦闘機が至近距離でフレア（火炎弾）を2回発射したと発表した。マールズ副首相兼国防相は記者団に「危険な行為」だったとして、中国側に抗議したと明らかにした。中国軍はオーストラリア軍機が中国領空に侵入したため対抗措置を取ったと発表し、発射を正当化した。マールズ氏によるとフレア発射があったのは19日午後で、