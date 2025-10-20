記者会見する経団連の筒井義信会長＝20日午後、東京都千代田区経団連の筒井義信会長は20日、東京都内で開いた定例記者会見で、自民党と日本維新の会が連立政権を樹立する見通しとなったことについて「政治の安定に向かう契機になると評価したい」と語った。両党はエネルギー問題や安全保障など共通する政策が多いとも指摘し、「迅速で着実な政策遂行を期待したい」とした。公明党が自民党との連立政権から離脱するきっかけとな