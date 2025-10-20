ドラマ『太陽の末裔 Love Under The Sun』に登場した“ヤギ少年”が、韓国陸上界の新星として脚光を浴びている。【写真】韓国陸上界の新星となった『太陽の末裔』元子役10月20日、『太陽の末裔』に出演したことのあるナマディ・ジョエル・ジンは、釜山（プサン）アシアード主競技場で行われた第106回全国体育大会で、陸上男子一般200m決勝に出場し、1位に輝いた。タイムは20秒70で、2位のコ・スンファン（20秒78）を抑えてゴールし