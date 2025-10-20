庄内町で19日午前、キノコ採り中の男性がクマに襲われました。男性は会話ができる状態で命の別条はないということです。県内でクマに人が襲われる被害はこれで8人目です。クマに襲われ、けがをしたのは鶴岡市の自営業の男性（41）です。警察や庄内町などによりますと、男性は19日午前9時50分ごろ、庄内町立谷沢の山中でキノコ採りをしていた際にクマに襲われ、右腕や右の太ももをかまれたということです。男性はその後、離れた場所