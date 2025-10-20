news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「日本人が活躍"世界フード大会""予選1位"の日本シェフは」のニュースについてお伝えします。◇◇◇先週からアメリカで開催されていた世界最大級のフードスポーツ大会。毎年およそ40か国の代表が集まり、様々な部門で料理の味などを競い合い、世界イチを決めます。ハンバーガー部門では日本大会を勝ち抜いた2チームが参加しましたが、惜しくも決勝進出はならず…。こうした中