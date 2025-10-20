20日、静岡･長泉町にある県立静岡がんセンターで、施設を点検中の作業員の男性（55）が地下に転落する事故があり、搬送先の病院で死亡が確認されました。警察や消防によりますと、20日午前10時40分ごろ、長泉町にある「県立静岡がんセンター」のエネルギーセンター棟内で、「男性が落下し、頭から出血している」などと消防に通報がありました。施設1階を巡視点検していた55歳の男性作業員が、はしごのある