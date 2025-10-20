日本サッカー協会（ＪＦＡ）は２０日、技術委員長に山本昌邦氏が就任したことを発表した。技術委員長兼ナショナルチームダイレクターとして業務にあたることになる。都内で会見に臨んだ山本氏は「これまでナショナルチームダイレクターとして代表の強化に努めて参りました。これからは技術委員長としてさらに（技術委員内の）６部会の素晴らしいダイレクターと力を合わせて、この難局をしっかりと乗り越えて参りたいと思います