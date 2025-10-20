ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」は２０日に第４週「フタリ、クラス、シマスカ？」がスタートした。傳（堤真一）が亡くなり、工場が閉鎖。トキ（高石あかり）は仕事を失ってしまう。夫の銀二郎（寛一郎）は、その分をカバーしようと寝る間も惜しんで仕事に精を出すが、勘右衛門（小日向文世）が相変わらずの「格ハラ」。たまりかねた銀二郎は出奔してしまう。トキは連れ戻しに東京へと向かい…。公式の人物紹介図が初めて刷