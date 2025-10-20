キリンビールが販売を継続する歳暮用の商品キリンビールは20日、歳暮用ビールセットの販売を一部取りやめ、商品のラインアップを17種類から3種類に絞ると発表した。サイバー攻撃によるシステム障害でアサヒビールの出荷が減った影響を受け、想定以上に受注が増えたためで、安定供給を優先する。アサヒのほか、サントリーとサッポロビールは既に一部商品の販売を中止した。ビール大手4社がそろって商品数を絞ることで、百貨店な