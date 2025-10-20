徳島市中心部では眉山の活性化を目指したイベント、「眉山日和」が眉山公園で開かれました。イベントの狙いは山頂の「滞在時間を増やすこと」です。「乾杯」（記者）「山の上のイベントはどう？」（大阪から）「良い良い」この「眉山日和」は、徳島市の眉山公園の再整備に向けた実証実験の一環で初めて開かれました。山頂ではキッチンカーが出店し、県産食材などを使ったグルメが並びました。「いちに、いちに」また、子ども