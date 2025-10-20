車のパンクは誰しもに起こりうるトラブルのひとつです。だからこそ万が一のときの対処法や修理時間、修理費用の目安くらいは頭の片隅に入れておきたいですよね。本記事では、車のパンクに関する疑問について現役の整備士がわかりやすく解説します。【写真】クルマのナンバープレートの「ひらがな」で使われない4文字とは？車のパンク修理にかかる費用の目安車のパンク修理にかかる費用の目安は外面修理の場合で1箇所あたり0円〜300