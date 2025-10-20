20日朝、県内で人がクマに襲われる被害が相次ぎ、合わせて6人がけがをしました。4人が被害に遭った湯沢市では街中にクマがとどまり続けていて、市や警察が対応に当たっています。現場近くの防犯カメラには建物に入ろうとするクマの姿が映し出されていました。こちらは湯沢市表町の湯沢雄勝広域消防本部に設置されている防犯カメラの映像です。20日午前4時10分ごろ、駐車場を駆け抜けるクマの姿が鮮明に映し出されていました。その