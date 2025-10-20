アニメの祭典「マチ★アソビ」が10月18日、19日の2日間、徳島市中心部で開催されました。本格的な秋のイベント開催は2年ぶりということもあって、街は大勢のアニメファンで賑わいました。（記者）「雨でも楽しい？」「あ～楽しそうだ」（コスプレイヤー）「マチアソビ最高～！」今回で29回目となった、アニメの祭典「マチ★アソビ」。徳島市中心部には18日、19日の2日間で5万6000人のアニメファンらが訪れました