俳優・山田裕貴の約6年間に渡る「TVガイドdan」の連載をまとめた書籍『怪人』が10月14日（火）に東京ニュース通信社より発売。発売記念イベントが10月19日（日）に開催された。 【画像】山田裕貴、発売記念イベントの様子「とっぴなことをやってみたかった。」 山田裕貴が、“役を生きる”をテーマに’19年から’25年の約6年間に渡り「TVガイドdan」で連載した「山田裕貴の怪人百面相」を1冊にまとめた『怪人』