子どもたちにサッカーの楽しさや、チームワークの大切さを伝えるイベントが長崎市で開かれました。 あの、元日本代表も登場しました。 「JFAユニクロサッカーキッズ」は、6歳以下の未就学児を対象にした国内最大規模のサッカーイベントで、2003年から日本サッカー協会などが全国各地で開いています。 長崎では、約600人が参加しました。 （参加した子ども） 「楽しかった。上